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15:58 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Находящийся в международном розыске 26-летний россиянин задержан в Минске

ГПК: в Национальном аэропорту «Минск» задержан гражданин России, находящийся в международном розыске.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном пограничном комитете рассказали, что находящегося в международном розыске гражданина России задержали в Национальном аэропорту «Минск». Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что 26-летний россиянин приехал в Беларусь из Грузии. В момент проверки документов выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске в странах СНГ по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. В Пограничном комитете обратили внимание на то, что фигуранта передали сотрудникам органов внутренних дел.

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