15:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Задержана замглавы департамента капитального строительства Новокуйбышевска
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в Новокуйбышевске (ст. 286 УК РФ).
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Его фигурантом стала заместитель руководителя городского департамента капитального строительства и архитектуры Наталья Кузнецова. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.
Задержание чиновницы прошло утром во вторник, 28 ноября, на рабочем месте. Фабула дела касается проведения работ в парке «Дубки». Его расследует региональное СУ СК РФ. В ведомстве ситуацию не комментируют.
В ноябре текущего года депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин сообщил в своем тг-канале о том, что прокуратура Самарской области обнаружила признаки картельного сговора при госзакупках в рамках проекта реконструкции парка «Дубки» в Новокуйбышевске.
Работы на объекте проводятся с апреля текущего года. Проект стоимостью 160 млн руб. победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и должен был «превратить парк в современную и комфортную зону отдыха». Однако уже в процессе ремонта депутатам стало поступать множество жалоб от граждан по поводу некачественной реконструкции парка.
Евгений Чернов.