16:07 (мск), источник: Московский комсомолец

Объяснено скопление крупной группировки ВСУ под Горловкой

Концентрация крупной группировки ВСУ под Горловкой объясняется желанием Киева показать свои боевые способности западным странам, заявил военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

По словам специалиста, под Горловкой украинские войска ищут место, чтобы продемонстрировать Западу, что они еще что-то значат и могут. В настоящее время состояние ВСУ таково, что они вряд ли чего-то там достигнут, поделился своей точкой зрения Матвийчук. «Конечно, возможен успех в 100−500 метров, но наши войска все равно их никуда не пустят», — сказал российский офицер.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил о концентрации крупной группировки вооруженных сил Украины под Горловкой. По его информации, противник планирует нанести удар сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска.

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