По словам специалиста, под Горловкой украинские войска ищут место, чтобы продемонстрировать Западу, что они еще что-то значат и могут. В настоящее время состояние ВСУ таково, что они вряд ли чего-то там достигнут, поделился своей точкой зрения Матвийчук. «Конечно, возможен успех в 100−500 метров, но наши войска все равно их никуда не пустят», — сказал российский офицер.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил о концентрации крупной группировки вооруженных сил Украины под Горловкой. По его информации, противник планирует нанести удар сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска.