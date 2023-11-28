В ГУР Минобороны Украины подтвердили отравление жены Буданова

Информация об отравлении, распространенная украинскими СМИ, «соответствует действительности», сказал он в ответ на запрос украинского отделения «Радио свобода» (признано в России СМИ-иноагентом). Жена главы украинской разведки «сейчас проходит курс лечения, который уже завершается», сообщил Юсов, пообещав обнародовать больше информации позже.
Во вторник украинское издание «Бабель» со ссылкой на свои источники в разведке сообщило об отравлении жены главы военной разведки тяжелыми металлами. По данным издания, после длительного ухудшения состояния здоровья Марианну Буданову госпитализировали.
Как отметили источники «Бабеля», наличие в ее организме веществ, которые не используются в быту и военном деле, «может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека». Как указало издание, расследуется попытка убийства.
Ранее Буданов в интервью украинским СМИ рассказывал, что его жена постоянно проживает вместе с ним в его кабинете, хотя и не работает в ГУР Минобороны.
В свою очередь издание «Украинская правда» написало, что отравление тяжелыми металлами выявили еще у нескольких сотрудников ГУР. При этом у самого Кирилла Буданова симптомов отравления не обнаружено, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на два источника в спецслужбах.