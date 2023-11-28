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18:36 (мск), источник: ТАСС

В ГУР Минобороны Украины подтвердили отравление жены Буданова

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт отравления жены главы ведомства Кирилла Буданова Марианны.

Информация об отравлении, распространенная украинскими СМИ, «соответствует действительности», сказал он в ответ на запрос украинского отделения «Радио свобода» (признано в России СМИ-иноагентом). Жена главы украинской разведки «сейчас проходит курс лечения, который уже завершается», сообщил Юсов, пообещав обнародовать больше информации позже.

Во вторник украинское издание «Бабель» со ссылкой на свои источники в разведке сообщило об отравлении жены главы военной разведки тяжелыми металлами. По данным издания, после длительного ухудшения состояния здоровья Марианну Буданову госпитализировали.

Как отметили источники «Бабеля», наличие в ее организме веществ, которые не используются в быту и военном деле, «может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека». Как указало издание, расследуется попытка убийства.

Ранее Буданов в интервью украинским СМИ рассказывал, что его жена постоянно проживает вместе с ним в его кабинете, хотя и не работает в ГУР Минобороны.

В свою очередь издание «Украинская правда» написало, что отравление тяжелыми металлами выявили еще у нескольких сотрудников ГУР. При этом у самого Кирилла Буданова симптомов отравления не обнаружено, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на два источника в спецслужбах.

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