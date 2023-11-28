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16:18 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове ищут пропавшую 15-летнюю школьницу: Ее не могут найти с 18 октября

Полиция просит помощи в поиске 15-летней жительницы села Нижние Попешты Дрокиевского района.

Источник: Комсомольская правда

Полиция просит помощи в поиске 15-летней жительницы села Нижние Попешты Дрокиевского района. Несовершеннолетняя ушла из дома 18 октября.

Приметы: рост — 1,50 м, среднее телосложение, каштановые волосы, глаза карие.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении девушки, просят звонить по номеру 112 или 060 201 226.

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