16:18 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове ищут пропавшую 15-летнюю школьницу: Ее не могут найти с 18 октября
Полиция просит помощи в поиске 15-летней жительницы села Нижние Попешты Дрокиевского района.
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Полиция просит помощи в поиске 15-летней жительницы села Нижние Попешты Дрокиевского района. Несовершеннолетняя ушла из дома 18 октября.
Приметы: рост — 1,50 м, среднее телосложение, каштановые волосы, глаза карие.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении девушки, просят звонить по номеру 112 или 060 201 226.