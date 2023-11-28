16:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Замерзшие и голодные бродили по городу: в Самаре неравнодушные люди помогли найти пропавших 12-летних братьев-близнецов
Жители Самары помогли вернуть домой пропавших 12-летних братьев-близнецов.
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Вечером в понедельник, 27 ноября 2023 года, самарские полицейские сообщили о пропаже 12-летних братьев-близнецов Димы и Саши П. Мальчишки не вернулись домой в назначенное время, и их мама забила тревогу. Информация об этом быстро разлетелась по соцсетям, на призыв о помощи в розыске школьников откликнулось много неравнодушных людей. К счастью, вскоре ребят удалось найти. «КП-Самара» узнала подробности этой истории.
Не вернулись домой после уроков
По данным правоохранителей, вчера утром братья отправились в школу, однако после уроков так и не вернулись домой. Мать мальчиков не смогла с ними связаться и через некоторое время обратилась в полицию. На поиски пропавших детей отправились не только правоохранители, но и волонтеры поисковой службы «ЛизаАлерт». Спустя несколько часов мальчиков нашли целыми и невредимыми — их заметила в автобусе девушка, которая видела пост о пропаже в соцсетях. Вскоре школьников доставили в отделение полиции Куйбышевского района, где произошла трогательная встреча ребят с мамой.
Решили навестить родственника, но заблудились
Как выяснилось, близнецы живут с мамой на Пугачевском тракте. Накануне они решили пойти в гости к своему родственнику, который живет в центре Самары. По данным собственных источников «КП-Самара», мальчики заблудились в городе и не могли найти дорогу домой. Замерзшие и голодные они бродили по городу, а после сели в первый попавшийся автобус, где их заметили неравнодушные люди. Когда ориентировка с приметами братьев была опубликована в СМИ, в полицию начали поступать звонки от неравнодушных самарцев.
— Кто-то рассказывал, что видел братьев, идущих вдоль трассы. Кто-то рассказал, что детей видели на остановке на улице Авроры. В соцсетях одна девушка написала пост и опубликовала фотографию с мальчишками, которые едут в автобусе в сторону Кряжа, — рассказал «Комсомолке» собственный источник.
Трогательное воссоединение с мамой
Полицейские отреагировали на полученную информацию и выехали на место. Братьев привезли в отделение, где их уже ждала мама. Встреча была очень трогательной, переживающая женщина не могла отпустить из объятий своих сыновей. Самарчанка была очень благодарна неравнодушным горожанам и полицейским, которые вернули домой ее детей.