Главное
Главные новости к вечеру 28 ноября
17:11 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

В Беларуси суд взыскал 2000 рублей с владельца овчарки, покусавшей прохожего

Суд Волковысского района взыскал 2 тыс рублей с владельца овчарки, покусавшей прохожего.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что суд Волковысского района взыскал 2 тысячи рублей с владельца немецкой овчарки, которая покусала прохожего. Подробности озвучили в пресс-службе Гродненского областного суда.

В сообщении сказано, что инцидент произошел 20 июня 2023 года. В заявлении суду истец указал, что хозяин немецкой овчарки выгуливал собаку без намордника и поводка. В итоге животное напало на проходившего мимо мужчину и укусила его. После этого пострадавший обратился в медучреждение, а также был вынужден принимать лекарства. Говорится, что потерпевшему на протяжении нескольких дней вводили антирабическую вакцину.

Сообщается, что правая рука мужчины была ограничена в движениях. После случившегося хозяин овчарки никак не попытался заградить причиненный вред. Истец просил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 2 тысяч рублей за причиненный моральный вред и понесенные судебные расходы.

В пресс-службе суда отметили, что ответчик не пришел на заседание, добавив, что суду он предоставил письменные возражения против требований потерпевшего, в которых просил снизить денежную компенсацию до 250 рублей. В итоге суд принял решение взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Простой рецепт: ученые нашли способ предотвратить тяжелый ковид и грипп
Военная спецоперация на Украине 28 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна