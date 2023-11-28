17:11 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
В Беларуси суд взыскал 2000 рублей с владельца овчарки, покусавшей прохожего
Суд Волковысского района взыскал 2 тыс рублей с владельца овчарки, покусавшей прохожего.
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Стало известно, что суд Волковысского района взыскал 2 тысячи рублей с владельца немецкой овчарки, которая покусала прохожего. Подробности озвучили в пресс-службе Гродненского областного суда.
В сообщении сказано, что инцидент произошел 20 июня 2023 года. В заявлении суду истец указал, что хозяин немецкой овчарки выгуливал собаку без намордника и поводка. В итоге животное напало на проходившего мимо мужчину и укусила его. После этого пострадавший обратился в медучреждение, а также был вынужден принимать лекарства. Говорится, что потерпевшему на протяжении нескольких дней вводили антирабическую вакцину.
Сообщается, что правая рука мужчины была ограничена в движениях. После случившегося хозяин овчарки никак не попытался заградить причиненный вред. Истец просил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 2 тысяч рублей за причиненный моральный вред и понесенные судебные расходы.
В пресс-службе суда отметили, что ответчик не пришел на заседание, добавив, что суду он предоставил письменные возражения против требований потерпевшего, в которых просил снизить денежную компенсацию до 250 рублей. В итоге суд принял решение взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей.