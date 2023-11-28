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17:30 (мск), источник: Фонтанка

Столовую ГАСУ закрыли на 45 дней: сальмонеллу нашли у 33 человек

Столовую ГАСУ закрыли на 45 дней из-за сальмонеллы.

Комбинат общественного питания СПбГАСУ проверили после симптомов отравления у десятков человек, посетивших столовую. Как сообщает 28 ноября региональное управление Роспотребнадзора, зарегистрирован 51 случай кишечных инфекций среди студентов и преподавателей университета. У 33 из них нашли сальмонеллу.

В помещениях столовой были выявлены грубые нарушения, а по результатам исследований у двоих сотрудников также нашли неприятную палочку. В отношении ООО «КОП СПбГАСУ» составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы переданы в Ленинский райсуд. Там комбинат признали виновным и приостановили его деятельность на 45 суток.

Ранее в вузе заявляли, что Роспотребнадзор ничего криминального в смывах с оборудования и рук сотрудников столовой не нашел. «Фонтанка» сообщала, что госпитализация потребовалась студентам после «Цезаря».

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