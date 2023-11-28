17:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Следствие опровергло информацию о задержании чиновницы в Новокуйбышевске
Задержание заместителя руководителя департамента капитального строительства и архитектуры Новокуйбышевска Натальи Кузнецовой не проводилось.
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Об этом «Ъ-Волга» сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
При этом уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) возбуждено в отношении городских чиновников. В настоящее время продолжается его расследование.
О том, что Наталья Кузнецова была задержана во вторник утром на рабочем месте, сообщил источник в правоохранительных органах. Материалы дела касаются реконструкции парка «Дубки». Качество работ на его территории стало объектом критики горожан.
Евгений Чернов.