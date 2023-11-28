17:54 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Появились подробности ДТП в Башкирии, в котором погибли женщина и семилетний ребенок
Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал подробности ДТП, в котором погибли два человека.
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Сегодня около 15:00 на 41-м км дороги Уфа — Иглино — Красная горка — Павловка 37-летняя женщина за рулем «Киа Рио» выехала на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, она врезалась в автомобиль «ВАЗ-21213».
В результате ДТП погибла 37-летняя женщина-водитель иномарки и ее семилетний ребенок. Водитель и пассажир ВАЗ доставлены в медучреждение.