Автобус, мопед и машина в огне: два ДТП на одном перекрестке произошли в Алматы

Автобус городского маршрута № 25 двигался по улице Макатаева в восточном направлении.
На пересечение с улицей Масанчи перед автобусом выскочил мопед.
Водитель автобуса не смог избежать столкновения.
От удара мопед и его водитель отлетели в сторону. Очевидцы ДТП вызвали сотрудников скорой помощи и полиции. Медики забрали пострадавшего мопедиста в больницу, однако через время он вернулся на место аварии, сел на мопед и уехал.
Через время к полицейским подбежал молодой человек и попросил огнетушитель. По его словам, горел автомобиль.
Как выяснилось, по улице Макатаева в западном направлении двигался автомобиль марки Kia Ceed, водитель которого припарковался в ожидании друга.
Однако через пару минут из-под капота повалил дым. Сотрудники экипажа дежурной части полка патрульной полиции «Иртыш 12» в лице капитана Баглана Берикова и старшего лейтенанта Куаныша Абдукаримова с огнетушителем вовремя успели к месту пожара. Также из бара напротив выбежали работники заведения, чтобы помочь потушить пламя.
По словам водителя Kia, за месяц до инцидента он поменял ксеноновые лампочки в фаре. Именно оттуда и началось возгорание. Он предполагает, что некачественно установили лампочки, из-за чего и произошло ЧП.
Перед горящим автомобилем стоял автомобиль Toyota Camry.