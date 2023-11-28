На Украине рассказали, чем отравили жену главы ГУР Буданова

«Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть <…> Это коснулось не только непосредственно жены Кирилла Буданова, а также <…> нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины», — сказал он в эфире радио «НВ».
По словам Кондратюка, речь идёт о высокопоставленных сотрудников ведомства.
Напомним, что утром 28 ноября украинские СМИ заявили о попытке покушения на жену главы ГУР Кирилла Буданова. По их данным, женщина попала в больницу с отравлением тяжёлыми металлами. Позднее представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт отравления супруги Буданова. Есть несколько версий отравления. Некоторые эксперты считают, что это выгодно Британии, другие видят в новости про отравление пиар. Третьи же называют главным мотивом месть.