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19:58 (мск), источник: Life.ru

На Украине рассказали, чем отравили жену главы ГУР Буданова

Жену начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью. Об этом рассказал бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк.

Источник: Reuters

«Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть <…> Это коснулось не только непосредственно жены Кирилла Буданова, а также <…> нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины», — сказал он в эфире радио «НВ».

По словам Кондратюка, речь идёт о высокопоставленных сотрудников ведомства.

Напомним, что утром 28 ноября украинские СМИ заявили о попытке покушения на жену главы ГУР Кирилла Буданова. По их данным, женщина попала в больницу с отравлением тяжёлыми металлами. Позднее представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт отравления супруги Буданова. Есть несколько версий отравления. Некоторые эксперты считают, что это выгодно Британии, другие видят в новости про отравление пиар. Третьи же называют главным мотивом месть.

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