Главное
Спецоперация на Украине
09:34 (мск), источник: МК.RU Крым

Обманувших пенсионерок мошенницам выбрали более строгое наказание в Крыму

Двум жительницам Волгограда 48 и 52 лет, которых признали виновным в обмане пенсионерок, ужесточили наказание.

Источник: МК.RU Крым

Как рассказали в региональной прокуратуре, женщины похитили более 1,6 миллиона рублей под предлогом снятия «порчи». Они интересовались у пожилых крымчанок здоровьем, а потом проводили «обряд исцеления»: просили на время передать деньги, а по итогу возвращали муляжи. В результате пострадали шесть человек.

Первая инстанция назначила условное наказание. Надзорное ведомство подало апелляцию, настаивая на реальном сроке. Юстиция приговорила мошенниц к 3,8 и 2 года колонии общего режима. Их взяли под стражу прямо в зале суда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вильфанд: ураган в Крыму сравним с бурей времен Крымской войны
Небывалый ураган в Крыму разнес прибрежные поселки: фото разрушений
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта