09:34 (мск), источник: МК.RU Крым
Обманувших пенсионерок мошенницам выбрали более строгое наказание в Крыму
Двум жительницам Волгограда 48 и 52 лет, которых признали виновным в обмане пенсионерок, ужесточили наказание.
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Как рассказали в региональной прокуратуре, женщины похитили более 1,6 миллиона рублей под предлогом снятия «порчи». Они интересовались у пожилых крымчанок здоровьем, а потом проводили «обряд исцеления»: просили на время передать деньги, а по итогу возвращали муляжи. В результате пострадали шесть человек.
Первая инстанция назначила условное наказание. Надзорное ведомство подало апелляцию, настаивая на реальном сроке. Юстиция приговорила мошенниц к 3,8 и 2 года колонии общего режима. Их взяли под стражу прямо в зале суда.