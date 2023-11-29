Алаудинов сообщил о переломе в сознании украинских военных

«Сейчас … в сознании бойцов (ВСУ — ред.) … произошел перелом. Да, среди них есть те, которые упоротые, как мы их называем… некоторые из них сидят на психотропных веществах, и за счёт этого… понимание у них происходящего неадекватное. Но большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности … сдаются в плен», — рассказал Алаудинов.
По его словам, на разных участках фронта каждый день у спецназа «Ахмат» и других подразделений Минобороны РФ — «обязательно новые пленные». При этом Алаудинов отметил, что войска киевского режима сознательно не дают возможности своим военным сохранить жизни и сдаться российским войскам.
«Самих пленных … взято очень много было, но, к сожалению, противник не даёт их всех вывести. Противник интенсивно обстреливает, не дает вывезти… пленных, сдавшихся всушников. Артиллерией (ВСУ — ред.) так наносят (удары — ред.), что б их бойцы не сдавались в плен», — отметил Алаудинов.
Двадцать восьмого ноября в Ростовской области «Единая Россия» в преддверии Съезда партии провела первую дискуссионную площадку «Горжусь Россией», которая прошла на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты». На дискуссионной площадке «Единая Россия» собрала несколько сотен участников из разных регионов, в том числе новых. Это ветераны и участники СВО, Герои России, представители военно-промышленного комплекса, врачи и учителя, военные корреспонденты и народные артисты, депутаты и сенаторы, губернаторы и представители региональных отделений партии, сторонники и активисты «Единой России».