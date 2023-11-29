03:27 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Прокуратура Хабаровска проверяет ночной пожар в общежитии колледжа
Прокуратура Краснофлотского района проверяет причину пожара в одной из комнат в общежитии Хабаровского технологического колледжа.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
До приезда пожарных жильцы сами тушили огонь, все, кто находился в помещении, эвакуированы.
Как сообщили в телеграм-канале «Хабаровск», студенты хотели воспользоваться огнетушителем, но он оказался просрочен, пришлось использовать воду. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов. В ходе проверки оценят деятельность должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.