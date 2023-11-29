Главное
Спецоперация на Украине
03:27 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Прокуратура Хабаровска проверяет ночной пожар в общежитии колледжа

Прокуратура Краснофлотского района проверяет причину пожара в одной из комнат в общежитии Хабаровского технологического колледжа.

Источник: Соцсети

До приезда пожарных жильцы сами тушили огонь, все, кто находился в помещении, эвакуированы.

Как сообщили в телеграм-канале «Хабаровск», студенты хотели воспользоваться огнетушителем, но он оказался просрочен, пришлось использовать воду. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов. В ходе проверки оценят деятельность должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В хабаровском «СКА-Нефтянике» поделились эмоциями матча с «Енисеем»
Рождественский пост 2023-2024: дата и можно ли праздновать Новый год вер...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары