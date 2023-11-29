03:29 (мск), источник: Комсомольская правда
Кровавый Новый год: хабаровчанин из ревности чуть не убил мужчину
Жителя Хабаровска осудят за жестокое нападение на соперника.
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В Хабаровске приговора суда ждет 37-летний мужчина. Против него завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвинение уже утвердили в прокуратуре Железнодорожного района.
— По версии следствия, в новогоднюю ночь между мужчинами на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему не менее шести ударов колюще-режущим предметом в различные части тела, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Что именно стало причиной такой жестокой расправы, в ведомстве не уточняют. К счастью, пострадавший выжил: медики успели его спасти. А вот нападавший тут же сбежал с места преступления. Вскоре его задержали, все это время шло расследование.
Сейчас уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу. По этой статье максимальное наказание — колония до 10 лет с ограничением свободы до двух лет либо без него.