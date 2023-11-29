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Спецоперация на Украине
04:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Собирали своими руками: двух жителей Иркутска осудили за продажу стволов от пистолетов

Двух жителей Иркутска осудили за продажу самодельных стволов пистолетов.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске вынесли приговор двум местным жителям, которые сами изготавливали и продавали составные части пистолетов. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

— Как установил суд, в 2017—2018 годах 33-летний мужчина привлек своего знакомого токаря к нелегальному делу. Вместе они начали изготавливать гладкоствольные стволы от пистолетов. Части оружия соучастники продавали через социальные сети, — рассказывают в прокуратуре.

Сотрудники УФСБ России по Приангарью выявили противоправную деятельность. Во время обыска у мужчин изъяли 16 самодельных пистолетов и 8 гладкоствольных стволов.

Иркутян признали виновными. Каждого приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафами от 320 до 350 тысяч рублей.

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