04:02 (мск), источник: AmurMedia.ru
В Хабаровске неизвестные через телефон главы большой семьи «заминировали» школу
В течение нескольких часов полицейским стал известен владелец телефона, с которого пришло сообщение об опасности.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании одной из школ Хабаровска, поступило в дежурную часть УТ МВД России по ДФО накануне, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО. Транспортными полицейскими в тесном взаимодействии с оперативными службами было проведено оцепление прилегающей территории, следственно-оперативной группой совместно с кинологами проведён тщательный осмотр объект, а с целью выявления взрывоопасных предметов. Взрывное устройство обнаружено не было. Сообщение о минировании не подтвердилось.
В течение нескольких часов оперуполномоченным УТ МВД России по ДФО стал известен владелец телефона, им оказался 47-летний местный житель. Мужчина является главой большой семьи и никогда в поле зрения правоохранительных органов не попадал.
В результате проведенной проверки было установлено, что в середине ноября на телефон мужчины позвонили неизвестные и представились работниками банков и сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие сообщили, что на него оформлено несколько крупных кредитов и это сделали мошенники. Ему неоднократно перезванивали сотрудники безопасности банков, по видеосвязи посредством одного из мессенджеров и якобы сотрудники правоохранительных органов требовали предоставить устное сообщение о неразглашении информации и оказании содействия в проведении оперативных мероприятий по поимке мошенников.
В течение двух дней данные лица неоднократно звонили мужчине на телефон и убедили взять кредит на сумму в 1,5 миллиона рублей. В момент общения ему сказали скачать в телефон приложение «Приложение ЦБ-2» (18+), что он и сделал. Однако в момент перевода денежных средств, он понял, что это были мошенники и часть денег вернул в банк. В течение следующих дней с его банковских карт было списано около 140 тысяч рублей, о чем он написал заявление в полицию. Кроме того, звонившим на его телефон знакомым сообщалось о его смерти и гибели в автокатастрофе.
В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц, совершивших мошеннические действия и сообщивших о фактах ложного минирования.
Уважаемые граждане!
Полиция напоминает о важности соблюдения правил имущественной безопасности:
При личном посещении офиса банка для снятия наличных денежных средств уточняйте информацию, полученную по телефону;
При поступлении подозрительных звонков от неизвестных кладите трубку и звоните в банк (телефон указан на обратной стороне банковской карты), клиентом которого вы являетесь.
Помните: сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят и не требуют переводить деньги на «безопасные счета», не просят установить какое-либо приложение;
Если вам кажется, что вы столкнулись с мошенниками, незамедлительно обращайтесь в полицию.