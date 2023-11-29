06:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Иномарка столкнулась с микроавтобусом на улице Рабочего Штаба в Иркутске
Информация о пострадавших, а также подробности аварии уточняются.
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Mitsubishi Lancer и микроавтобус Fiat Ducato столкнулись на улице Рабочего Штаба в Иркутске. ДТП произошло сегодня, 29 ноября. На месте работали сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших, а также иные подробности аварии уточняются, сообщает ИА IrkutskMedia.
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