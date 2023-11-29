06:26 (мск), источник: Newslab.ru
В Красноярске водитель на скорости 106 км/ч хотел подобрать выпавший армейский берет и насмерть сбил девушку
Жителя Хакасии будут судить за сбитого пешехода в Красноярске.
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В Красноярске прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Хакасии, который обвиняется в преступлении по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По версии следствия, около полуночи 3 августа 2023 года водитель 23 лет ехал на автомобиле Honda Fit по Свободному вниз к Маерчака. Он двигался по крайней правой полосе со скоростью около 106 км/ч. Водитель сбил 23-летнюю девушку, которая шла по проезжей части, во время того, как пытался подобрать выпавший из машины армейский берет своего брата. От полученных травм пострадавшая девушка скончалась в медицинском учреждении.
Экспертиза показала, что обвиняемый имел техническую возможность предотвратить наезд на пешехода в случае движения с максимально разрешенной скоростью в 60 км/ч.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.