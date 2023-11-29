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06:20 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярец попал под пассажирский поезд при переходе путей в неположенном месте

В Красноярске 54-летний мужчина погиб при столкновении с поездом при переходе путей в неположенном месте.

Источник: РИА "Новости"

В Сибирском линейном управлении МВД России сообщили, что в районе платформы «Железнодорожная больница» в Красноярске проходящий пассажирский поезд «Тында-Кисловодск» травмировал 54-летнего мужчину.

Очевидцы сообщили полицейским, что красноярец переходил пути в неположенном месте. Машинист заметил его, пытался предотвратить столкновение, но избежать трагедии не удалось.

«Мужчину с многочисленными травмами экстренно довезли до станции Красноярск. Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе на правобережье Красноярска погибла молодая женщина, которая переходила пути по переходу, но не убедилась перед этим в отсутствии приближающегося поезда. Железнодорожники призывают всех неукоснительно соблюдать правила безопасности: «Будьте внимательны, снимайте наушники при переходе путей, помните, что на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности нельзя пересекать пути — это смертельно опасно!».

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