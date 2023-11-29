07:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Курьера телефонных мошенников наказали в Хабаровске
Мужчина обманул пенсионеров на 225 тысяч рублей.
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В Хабаровске состоялся суд по делу 39-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в пособничестве телефонным мошенникам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Доказано, что обвиняемый, «работая» на преступников, забрал у двоих пенсионеров 225 тысяч рублей.
— В ходе следствия установлено, что неизвестные звонили женщинам пожилого возраста, представлялись их близкими родственниками и сообщали, что попали в дорожную аварию. Они просили срочно передать через доверенное лицо все имеющиеся накопления для компенсации ущерба. Подсудимый, выполняя роль курьера, в медицинской маске и темных очках приезжал к потерпевшим, получал деньги и перечислял их организаторам криминальной схемы, — рассказали в УМВД по Хабаровскому краю. За свои услуги курьер брал порядка 10% от суммы похищенного. В квартире и в машине мужчины нашли телефоны, SIM-карты и банковские карты, подтверждающие вину.
Кроме того, во время проверки обнаружена причастность обвиняемого к еще одной серии аналогичных преступлений. Уголовное дело в настоящий момент рассматривается в суде.
Решением суда мужчине назначено наказание в виде лишение свободы на 2 года условно, с испытательным сроком три года. Также преступник обязан вернуть пенсионерам всю похищенную сумму.