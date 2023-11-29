07:27 (мск), источник: AmurMedia.ru
Мать с дочкой за попытку убийства по найму в Хабаровске пойдут под суд
Женщина из-за длительного конфликта с соседом предложила своей дочери и ее знакомому его убить.
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В Хабаровском крае перед судом предстанут мать и дочь, обвиняемые в приготовлении к убийству по найму и покушении на дачу взятки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней женщины и ее 22-летней дочери. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).
Убить предпринимателя намеревались мать с дочерью в Хабаровском крае.
По факту приготовлении к убийству по найму возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в апреле 2023 года жительница района имени Лазо из-за длительного конфликта с соседом предложила совершить его убийство за денежное вознаграждение своей дочери и ее знакомому. Последний обратился в правоохранительные органы и далее действовал в рамках оперативных мероприятий. Женщинам была продемонстрирована фотография якобы убитого мужчины, они передали 100 тыс. рублей в качестве частичной оплаты за исполнение преступления, после чего были задержаны сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.
Ранее, знакомый дочери сообщил женщинам, что он общается с работником прокуратуры, который за взятку мог изучить материалы гражданского дела по иску соседа с целью последующей отмены судебных решений. В действительности с работниками прокуратуры он знаком не был, а денежные средства присвоил.
По уголовному делу при активном участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю проведены следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить женщинам обвинение. С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд.