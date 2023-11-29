08:05 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
14-летняя девочка пропала в Екатеринбурге
О местонахождении ребенка неизвестно трое суток.
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В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» приступили к поиску девочки-подростка. 14-летняя Алена Попцова пропала 27 ноября в Октябрьском районе уральской столицы.
Приметы Алены: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы светлые, короткие. В день пропажи она была одета в черную куртку, голубые джинсы и белые кроссовки. Также розыском пропавшей занимается отдел полиции № 6.
Сообщить информацию о местонахождении ребенка можно по телефонам: