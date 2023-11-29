Главное
Спецоперация на Украине
08:05 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

14-летняя девочка пропала в Екатеринбурге

О местонахождении ребенка неизвестно трое суток.

Источник: «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» приступили к поиску девочки-подростка. 14-летняя Алена Попцова пропала 27 ноября в Октябрьском районе уральской столицы.

Приметы Алены: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы светлые, короткие. В день пропажи она была одета в черную куртку, голубые джинсы и белые кроссовки. Также розыском пропавшей занимается отдел полиции № 6.

Сообщить информацию о местонахождении ребенка можно по телефонам: 8 (343) 356−42−06, 89000440220, 89002147026 или на линию 112.

Во время загрузки произошла ошибка.
 19-летний тюменец брал «в добрые руки» щенков и отрезал им головы
Тайная жизнь диких животных. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта