Главное
Спецоперация на Украине
07:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Выехал на встречку: смертельная авария произошла в Приморье

В Приморье из-за столкновения КамАЗа и «Приуса» погиб человек.

Источник: Прокуратура Приморского края

Смертельная авария произошла в Уссурийске. Случилось все на дороге Доброполье — Николо-Львовское, сообщили в прокуратуре края. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По информации ведомства, автомобиль марки Toyota Prius выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ. Из-за столкновения на месте аварии погибла пассажирка гибрида. Остальные участники ДТП — водитель и еще трое человек, в том числе беременная женщина, госпитализированы. Рулевой большегруза не пострадал.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Напомним, что во Владивостоке на улице Черемуховая неизвестный водитель сдавал назад, но в итоге наехал на16-летнюю девушку. Вместо того чтобы помочь подростку, он просто уехал, оставив ее на дороге. У пострадавшей диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника и назначили ей амбулаторное лечение. Было заведено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гарик Харламов: «Лариса Гузеева думала, что я ее ненавижу!»
Военная спецоперация на Украине 29 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта