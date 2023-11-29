07:48 (мск), источник: Комсомольская правда
Выехал на встречку: смертельная авария произошла в Приморье
В Приморье из-за столкновения КамАЗа и «Приуса» погиб человек.
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Смертельная авария произошла в Уссурийске. Случилось все на дороге Доброполье — Николо-Львовское, сообщили в прокуратуре края. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По информации ведомства, автомобиль марки Toyota Prius выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ. Из-за столкновения на месте аварии погибла пассажирка гибрида. Остальные участники ДТП — водитель и еще трое человек, в том числе беременная женщина, госпитализированы. Рулевой большегруза не пострадал.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки.
Напомним, что во Владивостоке на улице Черемуховая неизвестный водитель сдавал назад, но в итоге наехал на16-летнюю девушку. Вместо того чтобы помочь подростку, он просто уехал, оставив ее на дороге. У пострадавшей диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника и назначили ей амбулаторное лечение. Было заведено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ.