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Спецоперация на Украине
08:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и иномаркой в Иркутске

Среди пострадавших — три пассажира маршрутки.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

Серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса и иномарки произошло около восьми часов утра в Куйбышевском округе Иркутска в среду, 29 ноября. В результате происшествия пострадало пять человек.

— Предварительно установлено, что 30-летний водитель «Мицубиси Лансер» при повороте с улицы Рабочего штаба на улицу Петрова допустил столкновение с маршруткой № 32, которая следовала во встречном направлении, — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

В момент инцидента в салоне автобуса находилось шесть пассажиров. Травмы получили водитель маршрутки, трое пассажиров и мужчина, который находился за рулем иномарки. Их госпитализировали в больницу.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства и условия произошедшего.

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