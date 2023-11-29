08:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и иномаркой в Иркутске
Среди пострадавших — три пассажира маршрутки.
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Серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса и иномарки произошло около восьми часов утра в Куйбышевском округе Иркутска в среду, 29 ноября. В результате происшествия пострадало пять человек.
— Предварительно установлено, что 30-летний водитель «Мицубиси Лансер» при повороте с улицы Рабочего штаба на улицу Петрова допустил столкновение с маршруткой № 32, которая следовала во встречном направлении, — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
В момент инцидента в салоне автобуса находилось шесть пассажиров. Травмы получили водитель маршрутки, трое пассажиров и мужчина, который находился за рулем иномарки. Их госпитализировали в больницу.
На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства и условия произошедшего.