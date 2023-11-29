В Пермском крае водолазы обнаружили тела провалившихся под лед рыбаков

«Спасателями пешей группы проведен поиск вдоль береговой линии острова, тело одного пропавшего обнаружено на острове Туринец. Параллельно проведен водолазный поиск, по ранее зафиксированным координатам, тело второго мужчины обнаружено в воде. Тела погибших переданы сотрудникам полиции», — информирует ведомство в Telegram.
Поиск погибших, которые пропали во время рыбалки, проводился с 25 ноября. В нем участвовали шесть спасателей и две единицы техники. Как рассказывало URA.RU, пермяки открыли сезон зимней рыбалки еще в конце октября. После этого на водоемах произошло сразу несколько несчастных случаев. В региональном ГУ МЧС сообщали, что с началом ледостава на водоемах утонули семь человек.