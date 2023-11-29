ГИБДД ограничила движение на ЕКАД из-за гололеда и ДТП

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД, на данном участке уже произошли дорожно-транспортные происшествия. Сейчас на месте ДТП работают экипажи ДПС. Дорожные полицейские выясняют обстоятельства и оказывают помощь автомобилистам.
«Сотрудники Госавтоинспекции региона переведены на усиленный режим несения службы в связи с ухудшением погодных условий», — уточнили в ведомстве.
Более того, по данным ГИБДД, на территории Нижнесергинского района начались обильные осадки в виде дождя.
«В связи с осложнением погодных и дорожных условий призываем автомобилистов быть предельно осторожными и бдительными во время движения, контролировать управление транспортным средством», — советуют в Госавтоинспекции.