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08:26 (мск), источник: Nakanune.ru

ГИБДД ограничила движение на ЕКАД из-за гололеда и ДТП

Свердловская Госавтоинспекция объявила, что на ЕКАД — от Челябинского до Полевского тракта — сегодня ограничено движение для всех видов транспорта. По данным ведомства, причиной стал гололед.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД, на данном участке уже произошли дорожно-транспортные происшествия. Сейчас на месте ДТП работают экипажи ДПС. Дорожные полицейские выясняют обстоятельства и оказывают помощь автомобилистам.

«Сотрудники Госавтоинспекции региона переведены на усиленный режим несения службы в связи с ухудшением погодных условий», — уточнили в ведомстве.

Более того, по данным ГИБДД, на территории Нижнесергинского района начались обильные осадки в виде дождя.

«В связи с осложнением погодных и дорожных условий призываем автомобилистов быть предельно осторожными и бдительными во время движения, контролировать управление транспортным средством», — советуют в Госавтоинспекции.

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