Таксист из Иркутска заплатил алименты, чтобы не лишиться машины

Мужчина накопил долг в сумме 394 тысячи рублей. Судебные приставы привлекли его к ответственности, мужчине были назначены обязательные работы. Он отработал, но алименты так и не платил, долги не гасил.
Когда горе-отец начал подрабатывать в такси, об этом стало известно приставу. Работал должник на личном Toyota Prius 2012 года. Во время очередного рейда по должникам алиментщика застали дома, объяснили ему про долг и наложили арест на машину. Как только должник сообразил, что авто уйдёт «с молотка», он тут же погасил задолженность одним махом и пообещал дальше платить алименты вовремя.