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08:22 (мск), источник: МК.RU Иркутск

Таксист из Иркутска заплатил алименты, чтобы не лишиться машины

Житель Иркутска, работающий в такси, оплатил задолженность по алиментам, чтобы не лишиться машины. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области.

Источник: Агентство «Москва»

Мужчина накопил долг в сумме 394 тысячи рублей. Судебные приставы привлекли его к ответственности, мужчине были назначены обязательные работы. Он отработал, но алименты так и не платил, долги не гасил.

Когда горе-отец начал подрабатывать в такси, об этом стало известно приставу. Работал должник на личном Toyota Prius 2012 года. Во время очередного рейда по должникам алиментщика застали дома, объяснили ему про долг и наложили арест на машину. Как только должник сообразил, что авто уйдёт «с молотка», он тут же погасил задолженность одним махом и пообещал дальше платить алименты вовремя.

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