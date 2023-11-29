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08:26 (мск), источник: ТК Город

Женщина-водитель пострадала в ДТП около кафе «Фараон» в Братске

Женщина-водитель пострадала в ДТП около кафе «Фараон» в Братске. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Братска.

Источник: ТК Город

Вчера около 20 часов на 227 километре ФАД «Вилюй» (около кафе «Фараон») в Центральном районе Братска произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Funcargo, водитель которого допустила наезд на бетонный блок. В результате аварии пострадала 63-летняя женщина-водитель, ей потребовалась медицинская помощь, лечение будет проходить стационарно.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, которая установит причины и обстоятельства произошедшего, после чего будет принято соответствующее правовое решение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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