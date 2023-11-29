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08:40 (мск), источник: МК.RU Омск

В Омске кусок балкона упал рядом с детской коляской

В Омске кусок балконной плиты с дома по Горячева, 6 А чуть не упал в детскую коляску.

Инцидент произошел 26 ноября, информация о нем появилась в паблике «Омск ВК».

В посте также отмечается, что все 30 балконов в доме постепенно приходят в негодность, и жители опасаются под ними ходить. Дом, по их словам, не ремонтировался с 1965 года.

СУ СК по Омской области начало проверку по инциденту.

«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства, действиям (бездействию) ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что на начало 2023 года в аварийных домах в Омской области проживали 3, 7 тысяч человек, и каждый год их число растет быстрыми темпами.

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