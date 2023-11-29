10:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме на Кубани
Причины пожара, жертвами которого стали шесть человек, выясняются.
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Сообщение о пожаре в жилом доме поселка Высокий Курганинского района поступило в 01:55 29 ноября. На момент прибытия первых пожарных здание было полностью в огне. Возгорание удалось ликвидировать в 03:12.
«При проведении разборки конструкций к сожалению были обнаружены 6 погибших человек, в том числе 4 детей. Семья на учете как неблагополучная не состояла, за распитием спиртных напитков замечена не была», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Причины и подробности трагедии уточняются.