В Новосибирске иностранца осудили за похищение троих детей

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, 28-летний гражданин Киргизской Республики приехал в столицу Сибири на заработки. Жил у многодетного знакомого, воспитывающего пятерых ребят. Но иностранцу, видимо, надоело честно трудиться, и он решил найти более легкий способ получения денег: похитить детей и потребовать за них выкуп в 15 тысяч рублей.
В декабре 2022 года он выкрал из квартиры троих несовершеннолетних, прихватив с собой документы своего знакомого и его детей. Успел доехать до Томска, откуда планировал переправить детей за пределы России. Но на железнодорожном вокзале в Томске его задержали полицейские.
В суде вина горе-киднеппера была полностью доказана, и теперь ему предстоит больше пяти лет провести в колонии строгого режима.