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09:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске иностранца осудили за похищение троих детей

Кировский районный суд Новосибирска приговорил гражданина Киргизии к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за спланированный киднеппинг. Иностранец хотел вывезти из России троих детей, чтобы заработать 15 тысяч рублей.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, 28-летний гражданин Киргизской Республики приехал в столицу Сибири на заработки. Жил у многодетного знакомого, воспитывающего пятерых ребят. Но иностранцу, видимо, надоело честно трудиться, и он решил найти более легкий способ получения денег: похитить детей и потребовать за них выкуп в 15 тысяч рублей.

В декабре 2022 года он выкрал из квартиры троих несовершеннолетних, прихватив с собой документы своего знакомого и его детей. Успел доехать до Томска, откуда планировал переправить детей за пределы России. Но на железнодорожном вокзале в Томске его задержали полицейские.

В суде вина горе-киднеппера была полностью доказана, и теперь ему предстоит больше пяти лет провести в колонии строгого режима.

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