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Спецоперация на Украине
10:34 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе простились с погибшим в СВО Владиславом Вакиловым

Сегодня, 29 ноября, в театре «Нур» проводили в последний путь Владислава Вакилова, погибшего в ходе СВО при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского района Уфы.

Источник: администрация Октябрьского района Уфы

Проститься с бойцом пришли также заместитель председателя Госсобрания республики Илшат Тажитдинов и заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Ришат Давлетгареев.

Владислав Вакилов освоил профессию механика в Уфимском автотранспортном техникуме. В 1986 году он поступил на срочную службу.

Герой участвовал в боевых действиях на территории Афганистана, а именно — в девяти боевых операциях. Награжден медалями «От благодарного Афганского народа» и «Воину-интернационалисту».

В специальной военной операции Владислав Вакилов участвовал с 26 мая 2023 года. Погиб 15 ноября при выполнении воинского долга.

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