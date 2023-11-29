В Уфе простились с погибшим в СВО Владиславом Вакиловым

Проститься с бойцом пришли также заместитель председателя Госсобрания республики Илшат Тажитдинов и заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Ришат Давлетгареев.
Владислав Вакилов освоил профессию механика в Уфимском автотранспортном техникуме. В 1986 году он поступил на срочную службу.
Герой участвовал в боевых действиях на территории Афганистана, а именно — в девяти боевых операциях. Награжден медалями «От благодарного Афганского народа» и «Воину-интернационалисту».
В специальной военной операции Владислав Вакилов участвовал с 26 мая 2023 года. Погиб 15 ноября при выполнении воинского долга.