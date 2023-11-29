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10:00 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Осужденный на 23 года убийца подал апелляцию в суд Новосибирска

Приговор оставили без изменений.

Осужденный на 23 года убийца подал апелляционную жалобу в суд Новосибирска. Мужчина настаивал на том, что он невиновен.

Жителю Забайкальского края вынесли приговор в сентябре 2023 года. Его признали виновным в убийстве водителя грузового автомобиля. Преступление произошло вечером 18 февраля.

Под предлогом грузоперевозки Юрий Немеров заманил водителя такси в Шилкинский район Забайкальского края и убил мужчину двумя выстрелами из обреза охотничьего ружья. Осужденный спрятал тело на обочине, забрал машину, деньги и другое имущество стоимостью 1,3 млн рублей.

«Осужденный оспаривал приговор, настаивая на своей невиновности. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и не нашёл оснований для изменения приговора», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Приговор уже вступил в законную силу.

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