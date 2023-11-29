14:10 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Мужчина погиб при пожаре в Пинском районе
29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
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В МЧС информация о пожаре в агрогородке Купятичи поступила 28 ноября около 20.50. Загорелся жилой дом. В огне погиб хозяин жилища 1977 года рождения. В результате пожара повреждены имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в доме.
Специалисты выясняют причины возгорания и обстоятельства случившегося.