Причиной отравления казанских школьников стал золотистый стафилококк

По данным ведомства, стафилококком были загрязнены вторые блюда в школьной столовой. Речь идёт о рисе и макаронах. С 23 по 24 ноября среди школьников гимназии выявили 21 случай пищевой интоксикации стафилококком. Сначала с симптомами отравления за помощью обратились девять учеников и один преподаватель, а затем такие же признаки болезни нашли ещё у 11 несовершеннолетних. В итоге были госпитализированы трое школьников.
По информации ведомства, источником загрязнения вторых блюд стал работник школьной столовой. Именно он первым заразился стафилококком. Позже он был отстранён от работы.
«Ъ-Казань».