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10:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Причиной отравления казанских школьников стал золотистый стафилококк

Причиной массового отравления учеников казанской гимназии 28 оказался золотистый стафилококк. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Татарстану.

По данным ведомства, стафилококком были загрязнены вторые блюда в школьной столовой. Речь идёт о рисе и макаронах. С 23 по 24 ноября среди школьников гимназии выявили 21 случай пищевой интоксикации стафилококком. Сначала с симптомами отравления за помощью обратились девять учеников и один преподаватель, а затем такие же признаки болезни нашли ещё у 11 несовершеннолетних. В итоге были госпитализированы трое школьников.

По информации ведомства, источником загрязнения вторых блюд стал работник школьной столовой. Именно он первым заразился стафилококком. Позже он был отстранён от работы.

«Ъ-Казань».

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