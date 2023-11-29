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09:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Японии разбился конвертоплан Osprey ВС США

По данным телеканала NHK, на его борту могли находиться восемь человек.

Источник: AP 2023

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Конвертоплан Osprey Вооруженных сил США потерпел крушение в районе островов Якусима (префектура Кагосима).

Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что на борту могли находиться восемь человек. Более подробной информации на данный момент не приводится.

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