09:52 (мск), источник: ТАСС
СМИ: в Японии разбился конвертоплан Osprey ВС США
По данным телеканала NHK, на его борту могли находиться восемь человек.
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ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Конвертоплан Osprey Вооруженных сил США потерпел крушение в районе островов Якусима (префектура Кагосима).
Об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что на борту могли находиться восемь человек. Более подробной информации на данный момент не приводится.