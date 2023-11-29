В Воронеже задержали украинского агента, планировавшего взорвать военкомат

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата с последующим выездом на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в релизе.
При обыске в доме у задержанного нашли компоненты для изготовления самодельной бомбы, а также переписку с вербовщиками в интернете.
Региональный главк ФСБ возбудил уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств». Суд отправил задержанного под арест.