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10:08 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП

В Екатеринбурге около 40 автомобилей столкнулись на кольцевой дороге.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Массовая авария с участием порядка 40 автомобилей произошла на екатеринбургской кольцевой автодороге, несколько человек пострадали, сообщает региональная прокуратура.

«Прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль проведение административного расследования в связи с массовым ДТП с участием порядка 40 автомобилей на 85 километре ЕКАД. Предварительно, водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги (образование зимней скользкости дорожного покрытия, гололеда, снежного наката). Предварительно, несколько человек пострадали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура даст правовую оценку деятельности городской администрации и подведомственных ей организаций в части соблюдения требований ГОСТ по содержанию автомобильных дорог в зимний период.

Как добавили в региональной Госавтоинспекции, с 89 по 79 километра кольцевой дороги от Челябинского до Полевского тракта временно ограничено движение для всех видов транспорта. Из-за дождей и мокрого снега сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим несения службы.

Вечером во вторник в Екатеринбурге прошел дождь, из-за которого ночью на тротуарах и проезжей части образовалась ледяная корка, а утром город накрыл густой туман.

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