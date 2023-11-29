10:08 (мск), источник: РИА Новости
В Екатеринбурге произошло массовое ДТП
В Екатеринбурге около 40 автомобилей столкнулись на кольцевой дороге.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Массовая авария с участием порядка 40 автомобилей произошла на екатеринбургской кольцевой автодороге, несколько человек пострадали, сообщает региональная прокуратура.
«Прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль проведение административного расследования в связи с массовым ДТП с участием порядка 40 автомобилей на 85 километре ЕКАД. Предварительно, водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги (образование зимней скользкости дорожного покрытия, гололеда, снежного наката). Предварительно, несколько человек пострадали», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура даст правовую оценку деятельности городской администрации и подведомственных ей организаций в части соблюдения требований ГОСТ по содержанию автомобильных дорог в зимний период.
Как добавили в региональной Госавтоинспекции, с 89 по 79 километра кольцевой дороги от Челябинского до Полевского тракта временно ограничено движение для всех видов транспорта. Из-за дождей и мокрого снега сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим несения службы.
Вечером во вторник в Екатеринбурге прошел дождь, из-за которого ночью на тротуарах и проезжей части образовалась ледяная корка, а утром город накрыл густой туман.