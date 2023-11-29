Экс-глава «Крымэнерго» объявлен в розыск

«Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ГУП “Крымэнерго”. В настоящее время следователем по расследованию особо важных дел он объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности», — сказано в сообщении.
По данным следствия, в мае этого года он распорядился внести в информационную систему предприятия изменения, усложняющие подачу заявок на сайте компании. Так экс-директор хотел снизить негативные показатели по числу техприсоединений и сократить штрафы от их несвоевременного рассмотрения.
«Подчиненными работниками в мае текущего года внесены корректировки в работу сервиса, которые исключили возможность подачи документов нерабочее время, хранения более суток черновика заявки, исправления и направления ранее следующих суток заявок, возвращенных на доработку, подачу в течение суток более одной заявки с одного IP-адреса», — уточнили в прокуратуре Крыма.
В итоге на некорректную работу сервиса поступило более ста жалоб. Нарушения законодательства выявили комитет по противодействию коррупции РК и органы прокуратуры. По фактам выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в правоохранительные органы. В результате возбуждено уголовное дело.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента «Крымэнерго» по факту разработки преступной схемы, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.
Также сообщалось, что Государственное унитарное предприятие допустило нарушения более чем на 720 миллионов рублей в своей финансово-хозяйственной деятельности. Их обнаружили сотрудники службы финансового надзора в ходе внеплановой выездной проверки, сообщила пресс-служба ведомства.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность «Крымгазсети», «Воды Крыма» и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в «Крымэнерго».