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11:09 (мск), источник: РИА Крым

Экс-глава «Крымэнерго» объявлен в розыск

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор «Крымэнерго» объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает в среду пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ГУП “Крымэнерго”. В настоящее время следователем по расследованию особо важных дел он объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности», — сказано в сообщении.

По данным следствия, в мае этого года он распорядился внести в информационную систему предприятия изменения, усложняющие подачу заявок на сайте компании. Так экс-директор хотел снизить негативные показатели по числу техприсоединений и сократить штрафы от их несвоевременного рассмотрения.

«Подчиненными работниками в мае текущего года внесены корректировки в работу сервиса, которые исключили возможность подачи документов нерабочее время, хранения более суток черновика заявки, исправления и направления ранее следующих суток заявок, возвращенных на доработку, подачу в течение суток более одной заявки с одного IP-адреса», — уточнили в прокуратуре Крыма.

В итоге на некорректную работу сервиса поступило более ста жалоб. Нарушения законодательства выявили комитет по противодействию коррупции РК и органы прокуратуры. По фактам выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в правоохранительные органы. В результате возбуждено уголовное дело.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента «Крымэнерго» по факту разработки преступной схемы, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.

Также сообщалось, что Государственное унитарное предприятие допустило нарушения более чем на 720 миллионов рублей в своей финансово-хозяйственной деятельности. Их обнаружили сотрудники службы финансового надзора в ходе внеплановой выездной проверки, сообщила пресс-служба ведомства.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность «Крымгазсети», «Воды Крыма» и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в «Крымэнерго».

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