В Крыму режим ЧС ввели еще в пяти городах и районах

По его данным, на восемь утра 29 ноября режим ЧС введен в городах Алушта, Джанкой, Евпатория, Саки, Симферополь, Ялта, а также в Белогорском, Джанкойском, Красноперекопском, Красногвардейском, Нижнегорском, Сакском, Симферопольском, Советском и Черноморском районах.
Угроза ЧС сохраняется в Судаке, Бахчисарайском и Первомайском районах.
Вчера режим ЧС был введен в 10 муниципальных образованиях Крыма, еще в двух была угроза ЧС. Наутро 29 ноября не везде в республике восстановлено энергоснабжение, а в некоторых местах ситуация даже усугубилась.
«Количество абонентов без электричества несколько увеличилось. Добавилось два детских сада. Сейчас будет принято решение о приеме или не приеме детей в них», — сообщил сегодня утром мэр Сак Александр Овдиенко.
Третьи сутки в Крыму работают 278 аварийных бригад энергетиков, устраняющих обрывы на линия электропередач.
26 ноября на Крым обрушился ураган небывалой силы. Менее чем за сутки нанес региону ущерб, который может превысить миллиард рублей.