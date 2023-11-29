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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже предотвратили попытку подрыва военкомата

В Воронеже сотрудники ФСБ задержали 37-летнего мужчину, пытавшегося взорвать военкомат.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже задержали 37-летнего россиянина, завербованного боевиками одной из украинских террористических организаций. Он пытался подорвать самодельное взрывное устройство на территории одного из городских военкоматов. Об обезвреживании преступника сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ поймали 28-летнего украинского шпиона. Он прошел специальное обучение в Харькове, а потом был заброшен в Россию, сначала в Белгород, потом в Воронеж. Молодой человек, переодевшись в работника службы доставки, пытался взорвать высокопоставленного командира российской армии. У шпиона изъяли взрывное устройство мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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