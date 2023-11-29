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10:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае 85-летняя женщина дала отпор пьяному внуку-душителю

В Нижнеингашском районе мужчина обвиняется в покушении на убийство бабушки.

Источник: ГСУ СКР по Краснояркому краю и Хакассии

Житель Нижнеингашского района обвиняется в покушении на убийство 85-летней бабушки. Об этом пишет Следственный комитет по Красноярскому краю.

Все произошло в поселке Нижняя Пойма. По версии следствия, мужчина проживал в одной квартире вместе со своей 85-летней бабушкой. В ночь на 26 ноября он, будучи пьяным, решил убить родственницу, а после этого украсть ее деньги и потратить все на очередную порцию спиртного. Дождавшись, когда бабушка заснет, внук положил ей на лицо подушку и стал душить.

Женщина проснулась, оттолкнула внука и «оказала ему активное сопротивление». Затем она выбежала из квартиры и обратилась за помощью к соседям. Подозреваемый, забрав деньги родственницы, скрылся.

Мужчина уже задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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