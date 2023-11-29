В Новосибирске ядерщика из НЗХК признали виновным в коммерческом подкупе

Обвинительный приговор вынес Калининский районный суд.
Согласно материалам дела, менеджер по просьбе арендатора ООО «Экорт» поручал сотрудникам завода ремонтировать арендованное оборудование за счет средств завода и вне рабочего графика.
Взамен он получил от арендатора 300 тыс. рублей и четыре шины для автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 56,1 тыс. рублей.
Суд признал фигуранта виновны в совершении преступления по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и лишил права 2.5 года занимать руководящие должности в коммерческих организациях.
Шины для «Тойоты» также были конфискованы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске конкурсному управляющему дали взятку квартирой.