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11:17 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге 12 человек пострадали в массовом ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Двенадцать человек получили травмы в результате аварии с участием порядка 40 автомобилей на екатеринбургской кольцевой автодороге, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.

Источник: © РИА Новости

Утром в среду на 85-м километре ЕКАД из-за гололеда произошло столкновение порядка 40 автомобилей. Прокуратура даст правовую оценку деятельности городской администрации и подведомственных ей организаций в части соблюдения требований ГОСТ по содержанию автомобильных дорог в зимний период.

«В результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей между Полевским и Челябинским трактом ЕКАДа из-за гололеда пострадали 12 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в приемное отделение ЦГКБ № 24 Екатеринбурга доставлены семь человек. Среди госпитализированных — водитель автобуса, его состояние оценивается как тяжелое. Помимо этого, четыре человека госпитализированы в ЦГКБ № 23 Екатеринбурга в состоянии средней степени тяжести. Один человек от госпитализации отказался, добавили в минздраве.

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