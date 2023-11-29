В Екатеринбурге 12 человек пострадали в массовом ДТП

Утром в среду на 85-м километре ЕКАД из-за гололеда произошло столкновение порядка 40 автомобилей. Прокуратура даст правовую оценку деятельности городской администрации и подведомственных ей организаций в части соблюдения требований ГОСТ по содержанию автомобильных дорог в зимний период.
«В результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей между Полевским и Челябинским трактом ЕКАДа из-за гололеда пострадали 12 человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в приемное отделение ЦГКБ № 24 Екатеринбурга доставлены семь человек. Среди госпитализированных — водитель автобуса, его состояние оценивается как тяжелое. Помимо этого, четыре человека госпитализированы в ЦГКБ № 23 Екатеринбурга в состоянии средней степени тяжести. Один человек от госпитализации отказался, добавили в минздраве.