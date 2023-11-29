11:13 (мск), источник: Реальное время
В центре Казани частично отключили свет
В центре Казани по ряду улиц отключили свет — его нет на ул. Академической, Вишневского, Чехова и других.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В центре Казани некоторые улицы остались без света. О том, что его нет, сообщил корреспондент «Реального времени», находящийся на ул. Академической.
Отключение электричества произошло из-за аварии на внешних электросетях АО «Сетевая компания», сообщили в организации.
Света не будет ближайшие час-полтора, уточнили в компании. Электричества нет с 10.30 мск. Отключение также затронуло ул. Центральную, Вишневского, Чехова, Нестеровский спуск и Сборную.
UPD. Обновлено в 11.15: как сообщает наш корреспондент, находящийся на ул. Академической, электричество дали примерно в 11.13.
В последний раз крупное отключение света в Татарстане, в том числе и его столице, было в конце июля, когда по республике прошелся сильный ветер. Из-за непогоды без электричества осталось свыше 3 тысяч домов в 14 населенных пунктах — около 11 700 человек.