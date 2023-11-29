Главное
Спецоперация на Украине
16:04 (мск), источник: dostup1.ru

Пассажирка пострадала при столкновении маршрутного такси и ВАЗа в Челябинске

Пассажирка пострадала при столкновении маршрутного такси и ВАЗа в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 29 ноября напротив дома 8 по улице Красных командиров.

По предварительным данным, 35-летний водитель ВАЗ-217030 в пути следования по улице Братьев Кашириных от Свердловского проспекта к улице Краснознаменная не справился с управлением, допустил занос и столкновение с двигавшимся попутно автобусом ПАЗ (маршрут № 17), за рулем которого был мужчина 1998 года рождения.

В результате телесные повреждения получила пассажирка ПАЗа.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей выдерживать дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров, учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На Южном Урале зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19
Гидрометцентр РФ: Южный циклон, зацепив Поволжье, понес ненастную погоду на юг Урала
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта