16:04 (мск), источник: dostup1.ru
Пассажирка пострадала при столкновении маршрутного такси и ВАЗа в Челябинске
Пассажирка пострадала при столкновении маршрутного такси и ВАЗа в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 29 ноября напротив дома 8 по улице Красных командиров.
По предварительным данным, 35-летний водитель ВАЗ-217030 в пути следования по улице Братьев Кашириных от Свердловского проспекта к улице Краснознаменная не справился с управлением, допустил занос и столкновение с двигавшимся попутно автобусом ПАЗ (маршрут № 17), за рулем которого был мужчина 1998 года рождения.
В результате телесные повреждения получила пассажирка ПАЗа.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей выдерживать дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров, учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия.