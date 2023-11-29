14:01 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Замглавы Кировского района Новосибирска оставили под арестом до мая
В Новосибирске продлили арест замглавы администрации Кировского района по экономике и доходам Александру Шишкину.
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По решению Кировского районного суда от 28 ноября в СИЗО он останется до 16 мая 2024 года. Решение еще не вступило в законную силу.
Согласно материалам дела, Шишкина обвиняют в получении двух взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и взятке за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Речь идет о взятках в общей сумме 500 тыс. рублей.
По версии следователей, с 2019 по 2023 годы он неоднократно получал взятки от индивидуальных предпринимателей за содействие при демонтаже гаражей и погребов в Кировском районе Новосибирска.
Сейчас Шишкин проходит сразу по двум уголовным делам. Одно из них возбудили в ноябре 2022-го, а другое в апреле 2023 года.
Предварительное слушание по уголовному делу состоится 5 декабря.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске ядерщика из НЗХК признали виновным в коммерческом подкупе.