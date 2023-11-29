11:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru
За интимные фото детям уроженец Таджикистана попал за решетку во Владивостоке
Суд вынес бескомпромиссное решение.
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Суд избрал меру пресечения уроженцу Таджикистана, подозреваемому в преступлении против детей. 33-летний мужчина заключен под стражу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, с мая по август 2023 года подозреваемый отправлял малолетним детям через Интернет фотографии порнографического содержания. Мужчина проживал в Иркутске, где и был задержан сотрудниками следственного комитета и полиции.
Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).